«Спартак» до лета не предложит новый контракт Джикии

«Спартак» не собирается предлагать новый контракт центральному защитнику Георгию Джикии, сообщает «РБ Спорт». Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака».

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Автоматическая пролонгация контракта была возможна только в том случае, если бы защитник появился на поле в 60% матчей чемпионата России. На данный момент 30-летний футболист сыграл только шесть матчей, а до конца турнира осталось 12 игр.