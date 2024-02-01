Хави раскритиковал игру Левандовски в матче с «Осасуной»

«Мы много говорили с ним в эти дни. Ему не обязательно выходить далеко из штрафной. Роберт должен быть наготове и решать эпизоды в чужой штрафной площади. Он должен решать в ключевые моменты игры. Я говорил ему, что необходимо играть так, чтобы эффективность в позиционных атаках была выше.