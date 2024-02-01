«Барселоне» предложили услуги Жозе Моуринью

По данным источника, Мендеш готов уладить финансовые разногласия, которые могут возникнуть при обсуждении возможного сотрудничества между «Барселоной» и Моуринью.

Также отмечается, что возможной проблемой может стать то, что Моуринью в своё время возглавлял «Реал» и у многих испанских болельщиков ассоциируется именно с этим клубом.