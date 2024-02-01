Появились новые подробности переговоров «Реала» с Мбаппе

По информации источника, процесс переговоров находится в продвинутой стадии. Если переход состоится, то 25-летний футболист будет получать бонус пропорционально. То есть выплаты будут разбиты на количество лет по контракту. Это будет сделано для того, чтобы не платить трансферную комиссию сразу.