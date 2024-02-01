Мадридский «Реал» изменил свою позицию по трансферу Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» считает, что они в состоянии подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Madrid Zone.

По информации источника, о решении 25-летнего футболиста будет объявлена в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «сливочные» хотят разбить выплаты по подписному бонусу на несколько лет (в зависимости от долгосрочности контракта). Таким образом «Реал» сможет не платить трансферную комиссию сразу, что делает переход Мбаппе для мадридского клуба более вероятным.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Реал» планирует подписать француза свободным агентом.