Карпин объяснил, почему российские футболисты не уезжают в европейские клубы

«Низкая интенсивность чемпионата – одна из причин, по которой наших футболистов практически не зовут в Европу? Не думаю. Просто большинство людей выбирают деньги. Это нормально? Естественно. Так и вы такой же. И я тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал «Спартаке», я бы навряд ли уехал», – приводит слова Карпина Sport24.ru.