Карпин объяснил, почему российские футболисты не уезжают в европейские клубы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, почему российские футболисты не переходят в европейские клубы.
«Низкая интенсивность чемпионата – одна из причин, по которой наших футболистов практически не зовут в Европу? Не думаю. Просто большинство людей выбирают деньги. Это нормально? Естественно. Так и вы такой же. И я тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал «Спартаке», я бы навряд ли уехал», – приводит слова Карпина Sport24.ru.
Карпин отметил, что не осуждает спортсменов, которые выбирают деньги и не уезжают из российских клубов в Европу, поскольку каждый принимает решения исходя из того, что хочет от жизни. Также Карпин заявил, что европейские футболисты тоже делают выбор в пользу денег и комфорта.
Карпин в качестве футболиста выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год, после чего играл в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
Карпин с марта 2022 года возглавляет «Ростов». Специалист совмещает эту должность с работой на посту главного тренера сборной России, который он занял в 2021 году.