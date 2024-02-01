Карпин объяснил, почему его семья будет жить в Эстонии

"Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено", - заявил специалист.