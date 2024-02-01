Карпин назвал ЭСК РФС бесполезным органом

«С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов – это бесполезный орган. А то, что тебе могут сказать, что ты был прав… Ну и толку от этого? Тем более, что в 99% ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что по сути, этот орган бесполезный», – приводит слова Карпина Sport24.ru.