Карпин назвал ЭСК РФС бесполезным органом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о работе Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов – это бесполезный орган. А то, что тебе могут сказать, что ты был прав… Ну и толку от этого? Тем более, что в 99% ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что по сути, этот орган бесполезный», – приводит слова Карпина Sport24.ru.
Карпин заявил, что последняя встреча с руководителем департамента судейства РФС Павлом Каманцевым произошла в прошедшем сезоне, когда он приезжал на встречу с игроками «Ростова», после чего ни разу с ним не встречался, а также и не видит в этом смысла, поскольку все равно ничего не меняется.
Карпин впервые возглавил «Ростов» в декабря 2017 года, после чего ушел с занимаемой должности в августе 2021 года, чтобы сконцентрироваться на работе со сборной России. В марте 2022 года специалист вновь занял пост главного тренера ростовского клуба, продолжая по совместительству возглавлять и национальную сборную страны.
В текущем сезоне РПЛ «Ростов» после 18 туров набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.