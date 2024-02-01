Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», — написала клубная пресс-служба.