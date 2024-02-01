Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха» после крупного поражения

Мурад Мусаев ушел с поста главного тренера «Сабаха», сообщается на сайте азербайджанского футбольного клуба.

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Как отмечается, Мусаев в ходе встречи с руководством «Сабаха» изъявил желание покинуть клуб, его просьба «была встречена с пониманием и дан положительный ответ».

«Сабах» во вторник проиграл «Карабаху» со счетом 1:7 в первом матче ¼ финала Кубка Азербайджана. В турнирной таблице чемпионата страны «Сабах» занимает седьмое место.

Мусаев работал главным тренером «Сабаха» с 2021 года. Под руководством российского специалиста команда одержала 48 побед, потерпела 23 поражения, 16 матчей завершила вничью. В сезоне 2022/23 «Сабах» завоевал серебро национального первенства.