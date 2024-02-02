Сборная России поздравила Валерия Карпина с днём рождения

Валерий Карпин возглавил сборную после ухода Станислава Черчесова в 2021 году. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Карпин остался на посту главного тренера. В 2022-м команда провела три товарищеских матча: с Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0) и Киргизией (1:2). В 2023 году сборная под руководством Валерия Карпина продолжила выступать в товарищеских матчах, сыграв с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Египтом (1:1, 1:2), Катаром (1:1) и Камеруном (1:0).