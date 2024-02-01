Источник: между Мусаевым и руководством «Сабаха» был конфликт

«На самом деле, уход Мурада Мусаева не стал для меня неожиданностью, потому что почва для него готовилась. Проблемы «Сабаха» с Мусаевым ощущались. За время своего пребывания на посту он смог поднять клуб из подвала в Европу.



Однако чувствовалось, что между руководством клуба и Мусаевым существуют проблемы. В работу Мурада вмешивались, именно поэтому он отверг предложенный ему контракт. За время работы он успел проявить свои способности. Думаю, его уход из клуба пойдёт во вред «Сабаху».



Было видно из заявления Мусаева российской прессе и интервью главы клуба Магсуда Адигозалова азербайджанской прессе, что между ним и руководством есть конфликт. Мусаев взял на себя всю ответственность за игру, в которой «Сабах» проиграл «Карабаху» со счётом 1:7. Мусаев был одним из лучших специалистов, работавших в Азербайджане», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.