Назван самый проверяемый РУСАДА футбольный клуб прошлого года

Московский "Спартак" стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом в 2023 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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В ЦСКА и московском "Локомотиве" в 2023 году прошли проверку РУСАДА по 9 игроков. Всего с января по декабрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ.