Абаскаль прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Кадиса»

«Слухи — это слухи. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Мы смотрим с позитивом, стараемся думать о будущем. Поэтому смотреть куда-то в сторону — неправильно. Были ли предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос. Я концентрируюсь только на футболе», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.