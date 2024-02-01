В «Милане» прокомментировали слухи об интересе к защитнику «Локомотива»

Ранее журналист Орацио Аккомандо заявил, что 22 летний защитник может перейти в «Милан».

— Мы не заинтересованы в защитнике «Локомотива» Фассоне, — заявил Д’Оттавия «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.