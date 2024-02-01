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В «Милане» заявили, что не заинтересованы в защитнике «Локомотива» Фассоне

Спортивный директор «Милана» Антонио Д’Оттавия заявил «Матч ТВ», что миланскому клубу неинтересен бразильский защитник «Локомотива» Лукас Фассон.

В «Милане» прокомментировали слухи об интересе к защитнику «Локомотива»
© Матч ТВ

Ранее журналист Орацио Аккомандо заявил, что 22 летний защитник может перейти в «Милан».

— Мы не заинтересованы в защитнике «Локомотива» Фассоне, — заявил Д’Оттавия «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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