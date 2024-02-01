В «Милане» прокомментировали слухи об интересе к защитнику «Локомотива»

В «Милане» заявили, что не заинтересованы в защитнике «Локомотива» Фассоне
Спортивный директор «Милана» Антонио Д’Оттавия заявил «Матч ТВ», что миланскому клубу неинтересен бразильский защитник «Локомотива» Лукас Фассон.
Ранее журналист Орацио Аккомандо заявил, что 22 летний защитник может перейти в «Милан».
— Мы не заинтересованы в защитнике «Локомотива» Фассоне, — заявил Д’Оттавия «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.