Агент объяснил желание 37-летнего Глушакова играть в футбол

«Глушаков в «Ростове» по кроссам лучший, по движению. Если не наигрался, почему бы и нет? Ты играешь в футбол, получаешь 100 тысяч в месяц. А если ты тренер, то тысячу. У него трое детей, деньги имеют свойство заканчиваться. Бесчастных же заканчивал в Орле, а Павлюченко – в «Знамени», — заявил агент.