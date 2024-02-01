Стало известно, когда Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ»

Стало известно, когда нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе объявит об уходе из парижского клуба, сообщает Fanatik в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на данные издания Marca.

По сведениям источника, случится это уже в феврале. Напомним, ранее стало известно, что мадридский «Реал» изменил свою позицию по трансферу Килиана Мбаппе. В испанском клубе уверены, что смогут осуществить переход французского форварда.