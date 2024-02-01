Киевское «Динамо» раскритиковало «Ордабасы» за желание сыграть с «Факелом».

«ФК «Динамо» Киев не планирует проводить товарищеский матч с «Ордабасы».



Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день нашей команды запланирован контрольный матч с ФК «Петрокуб» (Молдова).



Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищескую игру (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) с «Факелом» из Воронежа.



Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», – сказано в заявлении «Динамо».