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Киевское «Динамо» о матче «Ордабасы» с «Факелом»: «Российским клубам нет места в мировом футболе. Осуждаем решение команд выходить на поле против них»

Киевское «Динамо» раскритиковало «Ордабасы» за желание сыграть с «Факелом».

Киевское «Динамо» раскритиковало «Ордабасы» за желание сыграть с «Факелом»
© Sports.ru

Клуб Мир РПЛ и команда из Казахстана должны сыграть 10 февраля.

«ФК «Динамо» Киев не планирует проводить товарищеский матч с «Ордабасы».

Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день нашей команды запланирован контрольный матч с ФК «Петрокуб» (Молдова).

Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищескую игру (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) с «Факелом» из Воронежа.

Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», – сказано в заявлении «Динамо».

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