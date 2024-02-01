Киевское «Динамо» о матче «Ордабасы» с «Факелом»: «Российским клубам нет места в мировом футболе. Осуждаем решение команд выходить на поле против них»
Киевское «Динамо» раскритиковало «Ордабасы» за желание сыграть с «Факелом».
Клуб Мир РПЛ и команда из Казахстана должны сыграть 10 февраля.
«ФК «Динамо» Киев не планирует проводить товарищеский матч с «Ордабасы».
Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день нашей команды запланирован контрольный матч с ФК «Петрокуб» (Молдова).
Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищескую игру (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) с «Факелом» из Воронежа.
Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», – сказано в заявлении «Динамо».
Киевское «Динамо» о матче «Ордабасы» с «Факелом»: «Российским клубам нет места в мировом футболе. Осуждаем решение команд выходить на поле против них»
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