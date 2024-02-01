Великобритания стала лидером по числу «потенциально договорных матчей»

Международная ассоциация добросовестности ставок (IBIA) представила свой отчет о своей деятельности за 2023 год, сообщает пресс служба организации.

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IBIA не выявила ни одного потенциально договорного матча в России в 2023 году.

Всего в мире за 2023 год было выявлено 184 потенциально договорных матчей в 14 видах спорта. Великобритания (31) стала лидером по числу «потенциально договорных матчей».

Что касается отдельных видов спорта, больше всего предупреждений было в футболе — 63, в то время как теннис был вторым по популярности видом спорта с 54 предупреждениями, что на 49% меньше, чем в 2022 году, когда их было 106.