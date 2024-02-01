"Спартак" стал самым тестируемым клубом на допинг в 2023 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2023 году чаще всех проверяло футболистов московского «Спартака», сообщает ТАСС.

За календарный год красно-белые прошли тестирование на наличие запрещенных препаратов 12 игроков. Вторыми по данному показателю стали футболисты петербургского «Зенита», десять из которых проверяли на допинг. В составе ЦСКА и «Локомотива» тестирование проходили девять игроков.

Всего с января по декабрь тестирование прошли 113 футболистов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).