Месси включили в заявку на матч с "Аль-Насром" за несколько минут до начала

Американский "Интер Майами" включил аргентинского футболиста Лионеля Месси в заявку на товарищеский матч против "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Изначально Месси не попал в заявку на игру. По информации СМИ, нападающий испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии. Позднее американский клуб опубликовал новый состав на предстоящую встречу, где среди запасных присутствует форвард сборной Аргентины.