“Шанхай Шэньхуа” Слуцкого с победы начал Кубок равноправия

Китайский “Шанхай Шэньхуа” одержал победу над катарским “Аль-Духаилем” в Кубке равноправия.

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Сегодня, 1 февраля, “Шанхай Шэньхуа” одержал победу над “Аль-Духаилем”. Встреча завершилась победой китайского клуба со счетом 1:0. В составе подопечных Леонида Слуцкого голом отметился Ю Ханчао – он забил на седьмой минуте.

Леонид Слуцкий возглавил “Шанхай Шэньхуа” этой зимой. Его действующее соглашение с клубом из Китая истекает в декабре.