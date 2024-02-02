Фернандеш сравнялся с Роналду по числу голевых передач в АПЛ
Португальский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду по числу голевых передач в английской Премьер-Лиге. У обоих игроков по 37 ассистов. Об этом сообщает Squawka Football.
По информации источника, голевая передача Бруну Фернандеша на третий мяч, который забил Скотт Мактоминей в матче с «Вулверхэмптоном» стала 37-й для португальского хавбека.
Таким образом, он сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голевых передач в этом турнире. Луиш Нани — единственный португалец, отдавший больше ассистов в рамках АПЛ — 43.
Напомним, сегодня команда голландского специалиста тен Хага обыграла на выезде «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ со счётом 4:3.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.