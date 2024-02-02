Карпин назвал пять любимых городов

"Лучший город земли - Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов. Москва стала меньше нравиться из-за пробок. Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально", - заявил специалист.