ФИФА изучает причины срыва перехода нескольких футболистов «Вест Хэма»

Международная федерация футбола (ФИФА) расследует, почему английский «Вест Хэм» не успел продать футболистов Саида Бенрахму и Пабло Форналса до закрытия трансферного окна в «Лион» и «Бетис», сообщает Daily Mail.

«Лион» и «Бетис» обвинили английский клуб в неправильном оформлении документов.

«Лион» был готов к тому, чтобы объявить о трансфере Саида Бенрахмы в прямом эфире по телевидению, но сделка на 15 миллионов фунтов стерлингов сорвалась в последний момент. Это привело к заявлению французского клуба, в котором утверждается, что «Вест Хэм» проявил «глубокое отсутствие уважения» к клубу и к игроку.

В «Бетисе» воздержались от резких заявлений, поскольку в клубе предположили, что соглашение о трансфере Форналса за 6,8 миллиона фунтов стерлингов будет ратифицировано, поскольку это была «компьютерная проблема» со стороны «Вест Хэма».