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ФИФА изучает причины срыва перехода нескольких футболистов «Вест Хэма» в последний день трансферного окна

Международная федерация футбола (ФИФА) расследует, почему английский «Вест Хэм» не успел продать футболистов Саида Бенрахму и Пабло Форналса до закрытия трансферного окна в «Лион» и «Бетис», сообщает Daily Mail.

ФИФА изучает причины срыва перехода нескольких футболистов «Вест Хэма»
© globallookpress.com

«Лион» и «Бетис» обвинили английский клуб в неправильном оформлении документов.

«Лион» был готов к тому, чтобы объявить о трансфере Саида Бенрахмы в прямом эфире по телевидению, но сделка на 15 миллионов фунтов стерлингов сорвалась в последний момент. Это привело к заявлению французского клуба, в котором утверждается, что «Вест Хэм» проявил «глубокое отсутствие уважения» к клубу и к игроку.

В «Бетисе» воздержались от резких заявлений, поскольку в клубе предположили, что соглашение о трансфере Форналса за 6,8 миллиона фунтов стерлингов будет ратифицировано, поскольку это была «компьютерная проблема» со стороны «Вест Хэма».

И «Лион», и «Бетис» сейчас находятся в контакте с ФИФА, которая изучает сорванные сделки.

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