Экс-тренер «Локомотива» Николич: люблю Россию и русский футбол

«Я люблю Россию и русский футбол. В моё время это было круто. Шестой чемпионат в Европе! С удовольствием вспоминаю то время. У меня остались хорошие воспоминания, друзья и контакты с русским футболом. Что будет в будущем — мы никогда не знаем», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.