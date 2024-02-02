Стали известны причины разногласия Бердыева и Гаджиева в махачкалинском «Динамо»
«Матч ТВ» стали известны подробности конфликта между президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиевым и экс тренером команды Курбаном Бердыевым.
В четверг «Динамо» объявило, что Бердыев покинул пост главного тренера, но продолжит работать с командой на сборе, пока не будет найден новый тренер.
По информации источника «Матч ТВ», разногласия между Бердыевым и Гаджиевым начались после неудачного московского выездного турне. Президент клуба считал, что команде нужно будет провести сбор в декабре, тренер же был против этого.
В итоге было принято решение оставить тренироваться только дагестанскую молодежь, а всю остальную команду отпустить в отпуск.
Помимо этого, как утверждает источник «Матч ТВ», между специалистами была договоренность о том, что «физику» в клубе будет курировать Гаджиев.
Также футболистам «Динамо» обещали выплатить 400 миллионов рублей премиальных, если команда закончит первый круг не ниже второго места в турнирной таблице.
71 летний Бердыев возглавил «Динамо» в июле прошлого года. Под его руководством дагестанская команда ушла на зимний перерыв лидером МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.