Стали известны причины разногласия Бердыева и Гаджиева в махачкалинском «Динамо»

«Матч ТВ» стали известны подробности конфликта между президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиевым и экс тренером команды Курбаном Бердыевым.

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В четверг «Динамо» объявило, что Бердыев покинул пост главного тренера, но продолжит работать с командой на сборе, пока не будет найден новый тренер.

По информации источника «Матч ТВ», разногласия между Бердыевым и Гаджиевым начались после неудачного московского выездного турне. Президент клуба считал, что команде нужно будет провести сбор в декабре, тренер же был против этого.

В итоге было принято решение оставить тренироваться только дагестанскую молодежь, а всю остальную команду отпустить в отпуск.

Помимо этого, как утверждает источник «Матч ТВ», между специалистами была договоренность о том, что «физику» в клубе будет курировать Гаджиев.

Также футболистам «Динамо» обещали выплатить 400 миллионов рублей премиальных, если команда закончит первый круг не ниже второго места в турнирной таблице.