Стали известны подробности пожара на территории российской ИК

В момент возгорания в мебельном цеху исправительной колонии (ИК) № 9 в Соликамске Пермского края работал один заключенный. Подробности стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным канала, он успел покинуть помещение. Теперь экспертам предстоит выяснить, не был ли это поджог.