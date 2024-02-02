Стали известны подробности пожара на территории российской ИК
В момент возгорания в мебельном цеху исправительной колонии (ИК) № 9 в Соликамске Пермского края работал один заключенный. Подробности стали известны Telegram-каналу Shot.
По данным канала, он успел покинуть помещение. Теперь экспертам предстоит выяснить, не был ли это поджог.
Пожар на территории ИК-9 начался ранее 2 февраля. Огонь охватил цех по производству и переработке дерева общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.
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