Агент Мантуана заявил, что бразилец не покинет «Зенит» зимой
Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Густаво Мантуана, заявил, что бразилец не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
«Никаких шансов, что Мантуан покинет «Зенит» зимой», — приводит слова Гарсии Sport24.
Мантуан перешел в «Зенит» летом 2022 года. Контракт 22-летнего бразильца с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3 млн евро.
В нынешнем сезоне Мантуан провел 22 матча, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи. Всего за сине-бело-голубых вингер сыграл в 51 матче, забил 9 мячей и стал автором 7 голевых пасов.
«Зенит» располагается на 2-м месте в РПЛ с 36 очками. На 2 балла петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара».
Сейчас «Зенит» проводит сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в Кубке Равноправия.