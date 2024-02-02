Агент Мантуана заявил, что бразилец не покинет «Зенит» зимой

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Густаво Мантуана, заявил, что бразилец не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

© Спорт день за днем

«Никаких шансов, что Мантуан покинет «Зенит» зимой», — приводит слова Гарсии Sport24.

Мантуан перешел в «Зенит» летом 2022 года. Контракт 22-летнего бразильца с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3 млн евро.

В нынешнем сезоне Мантуан провел 22 матча, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи. Всего за сине-бело-голубых вингер сыграл в 51 матче, забил 9 мячей и стал автором 7 голевых пасов.

«Зенит» располагается на 2-м месте в РПЛ с 36 очками. На 2 балла петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара».