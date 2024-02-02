«Реал Сосьедад» поздравил Валерия Карпина с днем рождения

Напомним, Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в периоды с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. Всего он провёл в составе команды 180 матчей и забил 36 голов. Также Карпин выступал за ряд других испанских клубов «Валенсию» и «Сельту», а в России большую часть своей карьеры Валерий отыграл за московский «Спартак». Красно-белые также поздравили своего бывшего игрока и тренера с днём рождения.