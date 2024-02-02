«Реал» объявил о сделке с HP, лого компании появится на рукаве. Мадридцы будут получать 70 млн евро в год
«Реал» объявил о спонсорском соглашении с HP.
Логотип американского поставщика аппаратного и программного обеспечения появится на рукаве формы.
Отмечается, что впервые в своей истории «Реал» разместит рекламу на рукаве.
Ранее в As сообщали, что «Реал» будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP.
У мадридцев есть соглашения с adidas (технический партнер) на 117,6 млн в год и авиакомпанией Fly Emirates (титульный спонсор) на 70 млн.
Таким образом, доход от главных спонсоров клуба будет достигать почти 260 млн евро в год.
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