«Реал» объявил о сделке с HP

«Реал» объявил о спонсорском соглашении с HP.

Логотип американского поставщика аппаратного и программного обеспечения появится на рукаве формы.

Отмечается, что впервые в своей истории «Реал» разместит рекламу на рукаве.

Ранее в As сообщали, что «Реал» будет получать 70 млн евро в год по соглашению с HP.

У мадридцев есть соглашения с adidas (технический партнер) на 117,6 млн в год и авиакомпанией Fly Emirates (титульный спонсор) на 70 млн.