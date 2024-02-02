«Спартак» и Мозес на данный момент не ведут переговоров о продлении контракта — представители игрока
Московский «Спартак» и полузащитник Виктор Мозес на данный момент не ведут переговоров о продлении контракта, сообщили «Матч ТВ» в агентстве ROOF, представляющем интересы игрока.
Контракт нигерийского полузащитника со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
— Виктор очень счастлив в клубе, но пока никаких разговоров о продлении контракта не было, — сообщили «Матч ТВ» в агентстве.
В текущем сезоне МИР РПЛ Мозес провел 12 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
После 18 туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.