«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и грозненский «Ахмат». Команды играли в Турции. Итоговый результат — 0:0.

На 34-й минуте пенальти не реализовал венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа. Таким образом, встреча завершилась без забитых мячей.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке. Команда заработала 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.