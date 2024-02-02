Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

Полузащитник Даниил Лесовой перешел из московского «Динамо» в израильский «Маккаби» (Хайфа). Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

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Россиянин присоединится к новому клубу на правах аренды. Она продлится до окончания сезона-2023/2024 и предусматривает право выкупа.

7 января сообщалось, что футболист запустил процесс получения израильского гражданства. Тогда же стало известно, что «Динамо» улаживает с «Маккаби» сложности, связанные с переводом средств за трансфер.