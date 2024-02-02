Личка рассказал о разнице в русском и чешском менталитете

«У русских похожий менталитет с чехами? Нет, точно нет. Когда приехал в Беларусь не думал, что будет такая разница, но когда оказался в Оренбурге, разница была ещё больше. В Европе люди большие оптимисты. Когда я приехал в Беларусь, помню, заходишь в кофейню, здороваешься, улыбаешься, но люди закрытые. Лишь на 3-4 раз они начинают говорить «здравствуйте».