Личка рассказал о разнице в русском и чешском менталитете

«В Европе люди большие оптимисты». Личка — о разнице в русском и чешском менталитете
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, есть ли общее у русского и чешского менталитета.
«У русских похожий менталитет с чехами? Нет, точно нет. Когда приехал в Беларусь не думал, что будет такая разница, но когда оказался в Оренбурге, разница была ещё больше. В Европе люди большие оптимисты. Когда я приехал в Беларусь, помню, заходишь в кофейню, здороваешься, улыбаешься, но люди закрытые. Лишь на 3-4 раз они начинают говорить «здравствуйте».
Каждый край имеет свою культуру, и это хорошо для моей жизни, что могу знакомиться с разными людьми», — сказал Личка в интервью на YouTube-канале ФК «Динамо».
Напомним, с 2018 по 2019 года Личка работал в качестве главного тренера в брестском «Динамо». С 2020 по 2023 год чешский специалист возглавлял «Оренбург». Минувшим летом Личка занял пост главного тренера московского «Динамо».