"Зенит" подписал новый контракт с колумбийским футболистом Кассьеррой

Кассьерра выступает за "Зенит" с 2022 года. В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых он провел 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее нападающий выступал за колумбийский "Депортиво Кали", нидерландские "Аякс" и "Гронинген", португальский "Белененсеш" и "Сочи". В составе "Зенита" колумбиец стал чемпионом России (2023) и дважды - обладателем суперкубка страны (2022, 2023).