Энрике ответил на вопрос о готовности сыграть в Лиге Чемпионов через 12 дней

«Беспокоит ли меня Лига Чемпионов, которая стартует через 12 дней? Через 12 дней мы все можем быть мертвы. Меня сейчас не интересует Лига чемпионов. Я думаю о матче Кубка Франции с «Брестом», вот что меня занимает, это финал для нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.