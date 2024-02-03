Телохранитель Месси стал участником необычного инцидента, защищая Лионеля в Гонконге
Личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси поучаствовал в необычном инциденте. По прибытию клуба в Гонконг представитель местной службы безопасности попытался приблизиться к Лионелю для предотвращения попыток выпадов на игрока со стороны местных фанатов, однако идущий сзади телохранитель не позволил силовику этого сделать.
Охранник Месси резко оттолкнул представителя службы безопасности, а сам Лионель прошёл дальше.
Напомним, завтра, в 10:00 мск, «Интер Майами» должен провести товарищеский матч с местным клубом «Гонконг ХI».
Отметим, личный телохранитель Месси бегает по кромке поля во время всех матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов. Им является бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.