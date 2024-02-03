Телохранитель Месси стал участником необычного инцидента

Личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси поучаствовал в необычном инциденте. По прибытию клуба в Гонконг представитель местной службы безопасности попытался приблизиться к Лионелю для предотвращения попыток выпадов на игрока со стороны местных фанатов, однако идущий сзади телохранитель не позволил силовику этого сделать.

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Охранник Месси резко оттолкнул представителя службы безопасности, а сам Лионель прошёл дальше.

Напомним, завтра, в 10:00 мск, «Интер Майами» должен провести товарищеский матч с местным клубом «Гонконг ХI».