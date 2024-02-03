ФИФА обязала футболиста Норманна выплатить "Ростову" €2,9 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить российскому клубу "Ростов" €2,9 млн по делу о расторжении контракта. Об этом сообщает норвежский портал Nettavisen.

По информации источника, решение не было единогласным, некоторые судьи встали на сторону Норманна.

23 ноября 2023 года пресс-служба "Ростова" сообщила, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с клубом. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию "Ростову". Позднее Норманн обратился в Спортивный арбитражный суд, который 19 января зарегистрировал апелляцию футболиста.

20 августа 2023 года клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.