Приговоренный к 8 месяцам тюрьмы защитник "Ниццы" может перейти в РПЛ

Алжирский защитник Юсеф Аталь, принадлежащий "Ницце", может продолжить карьеру в России. 27-летний правый защитник "Ниццы" и сборной Алжира Юсеф Аталь может переехать в Россию в зимнее трансферное окно. По сообщениям журналиста Экрема Конура, в игроке заинтересованы клубы из России, Турции и Южной Америки. О каких именно командах идет речь - журналистом не уточняется.

© Rusfootball

В октябре прошлого года Аталь выложил в своих соцсетях видео с призывом устроить "черный день для евреев". В прошлом месяце суд признал футболиста виновным в разжигании межнациональной ненависти и приговорил к восьми месяцам тюрьмы условно. Футболист принес извинения и удалил видео, однако в составе "Ниццы" на поле больше не появлялся.