«Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 23 го тура чемпионата Англии по футболу.

Субботняя встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:2. В составе «шпор» дубль оформил Ришарлисон, у хозяев отличились Доминик Калверт Льюин и Джарред Брантуэйт, забивший мяч на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Тоттенхэм» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице премьер лиги, «Эвертон» (19) — 17 й.

Команда Ангелоса Постекоглу в следующем туре 10 февраля примет «Брайтон», «Эвертон» в тот же день сыграет на выезде с «Манчестер Сити».

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 2023-24. ТУР 23

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:2 (1:2)