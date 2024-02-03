Бушманов считает, что «Спартак» не намерен сохранить Джикию во что бы то ни стало

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что московский клуб не будет всеми силами стараться удержать в команде защитника Георгия Джикию.
Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 30 летнего защитника рассчитан до лета. В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей во всех турнирах.
— Я так понимаю, в «Спартаке» не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало. Но у него еще полгода действует контракт. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Георгий остается одним из опытнейших футболистов москвичей и их капитаном на протяжении многих лет. Думаю, если он не получит действительно выгодных предложений, то останется в команде. Всё зависит от мотивации и желания защитника, — заявил Бушманов RT.
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