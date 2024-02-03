Экс-хавбек сборной Бельгии Феллайни объявил о завершении карьеры
Полузащитник Маруан Феллайни завершил игровую карьеру в 36 лет. 36-летний центральный полузащитник Маруан Феллайни объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.
Напомним, бывший футболист сборной Бельгии выступал в Англии за "Эвертон" с 2008 по 2013 год и"Манчестер Юнайтед" с 2013 по 2019 год. Последним клубом в карьере игрока стал китайский "Шаньдун Лунэн", за который Феллайни провел 141 матч, забил 50 голов и отдал 13 голевых ассистов.
В составе "МЮ" бельгиец становился обладателем Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги, Суперкубка Англии и выигрывал Лигу Европы УЕФА.