Агент оценил вероятность выступления Лесового за сборную Израиля

«Жена Даниила отправила все документы для получения гражданства Израиля. Если она получит, то, вероятно, футболист тоже получит израильский паспорт. Что касается возможного выступления за национальную сборную Израиля, то это пока не рассматривается. Ещё слишком рано об этом говорить», — приводит слова Гринберга «РИА Новости».