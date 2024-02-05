Экс-тренер ЦСКА назвал игрока, потеря которого сказалась на команде

"Учитывая тот состав, который сейчас есть у ЦСКА, Дивеев точно является ключевым игроком для армейцев. В этом сезоне центральная зона — главная проблема красно-синих, поэтому потеря такой фигуры, как Дивеев сильно сказалась на качестве игры команды.



Вся центральная линия у ЦСКА из-за травм была очень запущена. Сначала Дивеев, потом Мухин выбыл из-за травмы", - сказал Чанов.