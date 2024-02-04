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Сборная ЮАР стала последним полуфиналистом Кубка африканских наций

Сборная ЮАР стала четвертым полуфиналистом Кубка африканских наций по футболу.

Сборная ЮАР стала последним полуфиналистом Кубка африканских наций
© Gettyimages.ru

Команда ЮАР в четвертьфинале по пенальти обыграла сборную Кабо Верде (2:1). В основное и дополнительное время победитель выявлен не был — 0:0.

В полуфинале южноафриканцы встретятся с нигерийцами. В другом полуфинале встретятся сборные Кот д’Ивуара и ДР Конго.

Полуфинальные встречи запланированы на 7 февраля, финал турнира состоится 11 февраля. Кубок Африки. 2023. ¼ финала Кабо-Верде — ЮАР — 0:0. Пенальти — 1:2.

Футбол