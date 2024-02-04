Сборная ЮАР стала последним полуфиналистом Кубка африканских наций
Сборная ЮАР стала четвертым полуфиналистом Кубка африканских наций по футболу.
Команда ЮАР в четвертьфинале по пенальти обыграла сборную Кабо Верде (2:1). В основное и дополнительное время победитель выявлен не был — 0:0.
В полуфинале южноафриканцы встретятся с нигерийцами. В другом полуфинале встретятся сборные Кот д’Ивуара и ДР Конго.
Полуфинальные встречи запланированы на 7 февраля, финал турнира состоится 11 февраля. Кубок Африки. 2023. ¼ финала Кабо-Верде — ЮАР — 0:0. Пенальти — 1:2.