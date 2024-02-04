«ПСЖ» не хочет, чтобы Мбаппе объявлял о переходе в «Реал» до завершения игр клуба в ЛЧ

Руководство «ПСЖ», понимая, что нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании нынешнего сезона для того, чтобы присоединиться к мадридскому «Реалу», изъявило желание, чтобы он не объявлял о своём решении до момента, пока французский гранд не завершит своё выступление в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, боссы «ПСЖ» не хотят, чтобы данная новость негативным образом повлияла на выступление команды в Лиге чемпионов, в турнире, являющемся приоритетным для них.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу, что Мбаппе присоединится к команде грядущим летом.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Реалом Сосьедад».