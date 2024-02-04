Тренер «Челси» назвал недостаток украинского футболиста клуба

«Конечно, ему нужно прибавлять. У него потрясающие качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис», — отметил специалист.

В начале января молодежная сборная Украины по футболу обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2024 в Париже. Среди подписавшихся был Мудрик.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе прошлого года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах чемпионата Англии.