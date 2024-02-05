«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы в стиле «Терминатора»

«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы из турецкого «Аланьяспора» в стиле «Терминатора».

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Отмечалось, что это будет аренда и в соглашении будет предусмотрена опция выкупа прав на футболиста летом 2024 года.

Кордова является воспитанником венесуэльского «Каракаса», откуда перебрался в «Аугсбург». Нападающий отдавался в аренду в «Арминию» и «Солт-Лейк», а в феврале 2023 года перебрался в «Ванкувер», однако в сентябре присоединился к турецкой команде.