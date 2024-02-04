Сразу два основных футболиста вернулись к тренировкам с «Барселоной»

Вратарь Марк-Андре тер Штеген и вингер Рафинья вернулись к тренировкам с основной группой футболистов «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Напомним, тер Штеген не появлялся на поле с 12 ноября из-за травмы спины. Рафинья получил мышечное повреждение позже — 12 января.

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В нынешнем сезоне Рафинья провёл за «блауграну» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Тер Штеген, в свою очередь, принял участие в 17 играх, пропустив 15 голов.